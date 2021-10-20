Mucize kurtuluş

ABD
'nin
Teksas eyaletinde bir uçak, kalkış esnasında pistten çıkıp alev aldı. Uçaktaki 3'ü mürettebat 21 kişi, kazadan sağ olarak kurtuldu. Olayın ardından onlarca itfaiye aracı ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Polis şefi, uçakta bulunanların tamamının kurtulduğunu açıklarken, kazada yaralanan iki kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Uçağın, Boston
'da Boston Red Sox
ile Houston Astros beyzbol
takımları arasında oynanacak Amerikan Ligi
şampiyonluğu serisinin dördüncü maçına gitmek için kiralandığı bildirildi.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Uçağın elektrik hattına zarar vermesi sonucu bölgeye bir süre elektrik verilemedi. Kazanın sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Güvenlik yetkilileri, "Bir mucizeye şahit olduk. Böylesi bir kazada kimsenin ölmemesi, hatta ciddi şekilde yaralanmaması büyük bir şans. Yolcuların tamamı kendi çabalarıyla uçaktan ayrıldı" dedi.