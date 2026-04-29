Nazi zulmü Batı Şeria’da

Katil İsrail ne Gazze Şeridi'ndeki soykırım ile ne Lübnan'da köyleri havaya uçarmakla ne de Ortadoğu'yu ateşe atmakla yetiniyor. Siyonist İsrail rejiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yaptıkları Nazi Almanya'sındaki zulümleri gölgede bırakmaya başladı. Üstelik bu vahşeti İsrailli isimler bile kabul ediyor. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski Direktörü Tamir Pardo, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin yaptıklarını Holokost'a benzeterek, "Yahudi olmaktan utanıyorum" dedi. İşte İsrail polisi ile Yahudi yerleşim teröristlerin son 48 saat içerisinde yaptığı zulümlere dair utanç verici örnekler:

İÇİNDEKİLERLE ATEŞE VERDİLER

Batı Şeria'da bir İsrailli işgalci, okula giden Filistinli gençleri ezdi. 3 öğrenci ağır yaralandı.

İsrailli gaspçılar, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Calud köyünde taşlar ve sopalarla Filistinlilere saldırdı, Filistinlilere ait bazı evleri de molotofkokteyli ile kundakladı.

Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Filistinlilere ait koyunları çalma girişiminde bulundu.

İsrailliler, Turmusayya beldesinde yaklaşık 400 zeytin ağacını kesti. Ramallah kentinde de 200 zeytin ağacını söktüler.

İsrail ordusu, Filistinlilere ait tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dahil, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde son iki günde gerçekleştirdiği baskınlarda yaklaşık 140 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gaspeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.