Nijerya’da 31 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ordu, Kaduna eyaletine bağlı Giwa bölgesinde silahlı çetelerin düzenlediği toplantı sırasında hava operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda aralarında çetenin elebaşı Ali Dogo'nun da bulunduğu 31 çete üyesi öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun başarılı bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Gabkwet, ülkedeki hava ve kara kuvvetlerinin yanı sıra diğer güvenlik güçlerinin silahlı çete üyelerine karşı operasyon sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Silahlı çetelerin genelde motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.