Pentagon ifşacısı: Kötü uzaylılar insan öldürdü

ABD'de tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili iddiaların sonu gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde uzaylılarla temas kurulduğuyla ilgili iddialarda bulunan eski istihbarat yetkilisi David Grusch, ABD hükümetlerini onlarca yıldır UFO'larla ilgili yalan söylemekle itham etmişti. Grusch, bu kez keşfedilen "insan dışı zekâların" bazısının kötü niyetli olduğunu, hatta insanları öldürdüğünü iddia etti. Grusch, "İnsan olmayan zekâlar ile Amerikan hükümeti arasında anlaşmalar var mı?" sorusuna ise "ABD hükümetinin sırrı korumak için her şeyi yapacağını" dile getirdi.