Sıcak hava dalgası Avrupa’yı kavuruyor

Avrupaülkelerinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı ülkelerde kırmızı alarm verilirken, İspanya ve Portekiz'de 40 dereceyi geçen sıcaklıklar ölümlere neden oldu. Bazı bölgelerde sıcaklığın 45 dereceye çıktığı İspanya basınına göre, sıcaklar nedeniyle son 6 günde en az 360 kişi öldü. Portekiz'de ise 7-13 Temmuz'da sıcağa bağlı olarak 238 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, çok sayıda insanın hayatına mal olan sıcak hava dalgası karşısında vatandaşların güneşe maruz kalmaları, sudan zengin besinler yemeleri ve sık sık su içmeleri konusunda uyarıyor.İtalya'da da sıcak hava alarm boyutuna ulaştı. Hafta ortasına kadar etkili olacak aşırı sıcaklar sebebiyle aralarında başkent Roma, Milano ve Floransa'nın da olduğu 10 kentte turuncu alarm verildi. Sıcaklığının hafta ortasında 40 ila 42 dereceleri bulacağı belirtiliyor. Ülkenin en büyük nehri Po'nun su seviyesi yer yer yüzde 10'lara kadar geriledi. Ülkede sıcaklara bağlı orman yangını riskinin de yüksek olduğu belirtildi.İngiltere'de ise aşırı sıcaklar nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edildi. Acil durum, yalnızca yüksek riskli grupların değil zinde ve sağlıklı kişilerin de rahatsızlanabileceği veya hayatını kaybedebileceği anlamına geliyor. İsviçre'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığını rekor seviyelere çıkaracağı öngörülüyor.FRANSA, Portekiz, İspanya ve Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya'da yaşanan 37 yangından 19'u henüz kontrol altına alınamadı. Yangın bölgelerindeki binlerce kişi tahliye edildi. 3 Temmuz'dan bu yana 70 bin 354 hektar arazi orman yangınlarında yandı. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde yaşanan yangın nedeniyle 14 bin kişi tahliye edildi. Portekiz'de bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu, pilot hayatını kaybetti.