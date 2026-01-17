Trump’ın savaş oyunu

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan gösterilerin ardından ülkede gergin bekleyiş sürüyor. Gösterilerin kontrol altına alınmasının ardından gözler bu kez de ABD ile İran hattındaki gerginliğe kilitlenmiş durumda. Gösterilerin ilk günlerinde İran'a askeri müdahale sinyalleri veren ABD Başkanı Donald Trump iki gündür bu tonunu düşürdü. Körfez ülkelerinin de Trump'a "İran'a saldırma" talepleri basına yansıdı. Bu gelişmelerin ardından saldırı riski her ne kadar düşse de ABD'nin bölgeye yönelik askeri faaliyetlerinin devam etmesi kafaları karıştırıyor. New York Times'a konuşan iki hükümet yetkilisi, ABD Savunma Bakanlığı'nın, bölgeye ek silah ve savunma teçhizatı sevk ettiğini belirtti. Yetkililer, uçak gemisi "Abraham Lincoln" ve ona eşlik eden bazı savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nden Ortadoğu'ya doğru ilerlediğini bildirdi. Jetler, saldırı uçakları ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir dizi savaş uçağının da yakında bölgeye ulaşmasının beklendiğini kaydeden yetkililer, misilleme ihtimaline karşı da hava savunma ekipmanının gönderildiğini anlattı. Yetkililer, bölgedeki silahlanmayla Tahran'ın protestoculara şiddet uygulamasını engellemeyi ve saldırı planlamasında daha fazla seçeneğin elde tutulmasının amaçlandığını ifade etti.

İRAN: 3 BİN GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

İran'daki gösterilerde isyan çıkarıp olayları provoke etme suçlamasıyla 3 bin kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İran devlet televizyonu, ismi açıklanmayan bir emniyet kaynağından aldığı bilgiyi yayımladı. İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

PUTİN VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ortadoğu'daki ve İran'a ilişkin durumu telefonda ele aldı. ABD medyası önceki gün İran ile İsrail arasında Rusya'nın arabuluculuğunda "ilk saldıranın kendileri olmayacağı" konusunda gizli bir anlaşmanın yapıldığını ileri sürmüştü. New York Times gazetesi de Netanyahu'nun, Trump'tan İran'a saldırı planlarını ertelemesini istediği iddia etti.

TÜRK VATANDAŞLARINA GÜVENLİK UYARISI

TÜRKİYE'NİN Tahran Büyükelçiliği, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, İran'a seyahat edecek ve halihazırda İran'da bulunan Türk vatandaşlarını güvenlikleri hususunda dikkatli olmaya davet etti.

MOSSAD ŞEFİ BEYAZ SARAY'DA

İSRAİL dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın, ABD'ye gittiği ve bu kapsamda ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geleceği öne sürüldü.