Dünya diken üstünde! Ukrayna: Rusya Çernobil'i vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus insansız hava aracının, Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğunu, saldırının yangına yol açtığını açıkladı. Ancak radyasyon seviyesinde artış olmadığını bildirdi.

Dünya diken üstünde! Ukrayna: Rusya Çernobil’i vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus insansız hava aracının (İHA) gece boyunca Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyasyon sığınağını vurduğunu duyurdu.

Dünya diken üstünde! Ukrayna: Rusya Çernobil’i vurdu
Dünya diken üstünde! Ukrayna: Rusya Çernobil’i vurdu

Ukrayna lideri, Rus İHA'sının saldırısında santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildirdi. Saldırının yangına neden olduğunu ancak daha yangının söndürüldüğünü ifade etti.

Dünya diken üstünde! Ukrayna: Rusya Çernobil’i vurdu
Dünya diken üstünde! Ukrayna: Rusya Çernobil’i vurdu