Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentini vurdu: 19 ölü, 27 yaralı

Rusya'nın Belgorod Valisi Gladkov, yaptığı açıklamada, "Shchorsa Caddesi'ndeki konut binasının enkazının kaldırılmasının ana bölümü tamamlandı. Şu ana kadar 15 kişinin cesedi enkaz altından çıkarıldı. Dün akşamki bombardıman sırasında 3 sivil daha hayatını kaybetti. Ayrıca 11 Mayıs'ta yaralanan bir kadın da hastanede hayatını kaybetti. 19 kişi, bunlar dün Kiev rejimi tarafından öldürülen siviller, masum siviller, yaşadığımız kayıplardır. Onların isimleri her zaman hafızamızda olacak. Tüm yakınlarına yardımcı olmaya çalışacağız, ancak ne teselli sözlerinin ne de herhangi bir eylemin sevilen birinin kaybını telafi edemeyeceğinin tam olarak farkındayım" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısında 15 kişi öldü | Video

"PUTİN'İN TALİMATIYLA SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ"

Gladkov, saldırı sonucu 27 kişinin yaralandığını belirterek, "27 kişi yaralanmıştır. Bunlardan 10'u ayakta tedavi edilmiş ve evlerine gönderilmiştir. Aralarında annesiyle birlikte bir buçuk aylık bir bebeğin de bulunduğu 6 kişi ise federal kliniklere gönderilmek üzere hazırlanıyor. Dün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla buraya doktor ekipleri geldi. 11 kişi hastanelerimizde kalmaya devam ediyor, hepsi gerekli tıbbi bakımı alıyor" ifadelerini kullandı.