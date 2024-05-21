Yolcu uçağında türbülans dehşeti

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yolları'na ait yolcu uçağı şiddetli türbülansa girdi. İçinde 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta 1 yolcu hayatını kaybetti, 30'dan fazla yolcu yaralandı.Singapur Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "SQ321" sefer sayılı uçağın yerel saatle 15.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi. Açıklamada, uçağın, tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girdiği ve 1 yolcunun hayatını kaybettiği, 30'dan fazla yolcunun da yaralandığı belirtilirken, "Singapur Hava Yolları merhumun ailesine en derin taziyelerini sunmaktadır" ifadesi kullanıldı. Merkezi Tayland'da bulunan yayın kuruluşu 3PlusNews da acil durum ekiplerinin olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunduğunu bildirdi. Uçağın yerel saatle 18.10'da Singapur Changi Havaalanı'na inmesi planlanıyordu.Türbülans esnasında bazı yolcuların başından yara aldığı bildirildi. Yaralanan yolcular, sağlık ekiplerince, Bangkok'taki Samitivej Srinakarin Hastanesi'ne sevk edildi. FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, uçak, 37 bin fit (yaklaşık 11 bin metre) irtifada seyir halindeyken yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalarak 31 bin fite (yaklaşık 9 bin metre) düştü.