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Ekol Hastanesi 11. yaşını kutladı

2008 yılında kurulan Ekol Hastanesi, 11. yaşını kutladı. Opr. Dr. Baz, “Hasta memnuniyetini artırarak tüm branşlarda hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Ekol Hastanesi 11. yaşını kutladı

EKOL AİLESİ BİR ARADA
?İzmir'de 2008 yılında KBB Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Baz tarafından kurulan Ekol Hastanesi İzmir Kaya Thermal Convention'da düzenlenen gece ile 11. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Gecede usta sanatçı Özdemir Erdoğan ve Tepecik Senfoni Orkestrası sahne aldı. Ekol Hastanesi'nin kuruluş yıl dönümüne hastanenin bine yakın çalışanı ve aileleri katıldı.

ÖDÜN VERMEYECEĞİZ HASTANENİN
?11 yılını anlatan Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "İzmir'de tüm KBB ameliyatlarının ve baş boyun cerrahisinin yapılabileceği bir hastane kurma fikri ile yola çıktık. Hasta memnuniyetini artırarak kalitemizden ödün vermeden tüm branşlarda sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi. Ardından Mehmet Baz ve eşi Figen Baz 11. yaş pastasını çalışanları ile birlikte kesti.

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Ekol Hastanesi 11. yaşını kutladı
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