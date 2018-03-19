Türk doktora gururlandıran davet

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna, İskoçya'nın en köklü üniversitelerinden Edinburgh Üniversitesi Hastanesine davet edildi. Ege Üniversitesinde robotik cerrahi ameliyatlarını 2012 yılından beri gerçekleştirdiklerini ve çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Turna, "Ülkemizdeki akademik merkezlerden robotik cerrahi alanında en çok operasyona imza atan ekiplerden birisiyiz. Ege Üniversitesi'nde kazandığım bu deneyim neticesinde İskoçya'da bulunan Edinburgh Üniversitesi de bana bir davette bulundu. Orada yeni kurulmakta olan robotik cerrahi sistemine akademik ve klinik anlamda katkıda bulunmamı istediler. Ege Üniversitesi'ndeki görevime bir süreliğine ara verip, Edinburgh Üniversitesi Hastanesinde çalışmaya başlayacağım. Edinburgh'da özellikle prostat ve böbrek kanseri hastalarında robotik cerrahi operasyonlarını yapacağım. Üniversitemi ve ülkemi temsil edecek olmaktan dolayı büyük mutluluk ve onur duruyorum" dedi.

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