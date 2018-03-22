İstifa et Akpınar!

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın inşaatı yılan hikayesine dönen yeni statla ilgili açıklamasında kulüp ve taraftarla ilgili söylediği "Ellerinde biralar duvarlara işeyeceksiniz. apartmanların arasında küfür kültürünü artıracaksınız. Sahilde bu stat olmaz" sözlerine tepkiler büyüyor. Yönetim, Üniversiteli Karşıyakalılar Birliği ve KSK List'in ardından Taraftarlar Derneği ile 1912 Karşıyaka Derneği de açıklama yayınlayıp ifadelere tepki gösterdi. Akpınar'ı istifaya davet eden Karşıyakalıların tepkileri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Türkiye gündeminde dün 2 numaraya kadar yükseldi. Sosyal medyada görüşlerini paylaşan vatandaşlardan Berkay Varol, "Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar son açıklamaları ile sınırları fazlası ile aşmıştır" derken, Sertan Güntaç, "Hüseyin Mutlu Akpınar acaba hangi sakatatçıdan alışveriş yapıyor. Bizde oradan gidip alalım onun aldığı yürekten" şeklinde tepkisini dile getirdi. Serdar Salepçioğlu ‏isimli vatandaş, "Sen düşündüğün aday Karşıyaka halkının milliyetçiliğine uymuyor diye son dakikada değiştirip yerine Konya'dan devşirdiğin adamı başkan yaparsan böyle olur. İlk günden bu yana yaptığı ve yapmadığı herşeyle çok kötü bir başkan Hüseyin Mutlu Akpınar" dedi. Yigit Uçoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı ise, "Kendi adıma Hüseyin Mutlu Akpınar aday oldukça yerel seçimlerde CHP'ye oy vermiyorum. bu terbiyesiz konuşmasını memleketindeki yeni seçmenlerine yapabilir ama bana değil" diye yazdı. Faruk adlı kullanıcı, "Karşıyaka tarihi Hüseyin Mutlu Akpınar kadar egolu, kompleksli ve kaba üsluba sahip bir belediye başkanı daha önce görmedi. Karşıyaka ve Karşıyakalılıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan, cahil cühela bir adamın bu ilçenin yöneticisi olması Karşıyaka'ya hakarettir" diye çok sert bir tweet attı.

MUTLU ALTUĞ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Karşıyaka yönetimi, geçtiğimiz günlerde dönemindeki bazı konularla ilgili savunma istediği eski Başkan Mutlu Altuğ'u kulüp tüzüğünün 42. maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevketti. Eğer altuğ, suçlu bulunursa 42. madde kapsamında üyelikten çıkarılabilecek.