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Mesire hücum ettiler

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Mesire hücum ettiler
'da 478. kez saçılacak mesir macunu baharın gelişini müjdeleyen nevruzda dualarla karıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki nevruz kutlamalarının ardından mesir macunu karma töreni için Sultan Camisi'ne kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle mesir festivali daha sade kutlanırken, vatandaşların ilgisinin de az olduğu gözlendi. Mesir macunundan almak isteyen vatandaşlar, izdiham yarattı. Bazı vatandaşlar, kazan içine düşmekten son anda kurtarıldı. Şifalı olduğuna inandıkları macundan almak için yarışanlar, yanlarında getirdikleri kap ve kavanozlara macunları doldurdu.
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Mesire hücum ettiler
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