Kanser hastalarına gidiyorlar

İzmir
'de
Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Hakan Çildan'ın öncülüğünde hazırladıkları 'Kanser
le konuşalım' projesiyle TÜBİTAK
4006 Bilim Fuarı'na katılıp, onay aldı. Projenin daha çok kişiye ulaştırılması için Çildan ve öğrencileri, 'kanserlekonusalim. tr.gg' internet sitesini oluşturdu. Hastaneleri gezip, kanser hastalarıyla sohbet eden öğrenciler, hastaları sevindiren ve üzen kelimeleri belirledi. Okulun Proje Sorumlusu Öğretmeni Hakan Çildan, "Kelimeler kanseri tedavi edecek en iyi ilaçtır diyoruz, güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu.