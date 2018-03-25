Otobüs eve daldı

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım şirketi ESHOT personelini taşıyan servis otobüsünün kontrolden çıkarak bir eve çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Müjdat İrgül (45) idaresindeki 35 UK 567 plakalı servis otobüsü, Cengizhan Mahallesi'nde yolun yağış nedeniyle kayganlaşması yüzünden kontrolden çıktı. Refüjü aşan araç, Umut Tengü'ye ait eve çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri geldi. Şoför mahallinde sıkışarak yaralanan sürücü İrgül, itfaiye AKS ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Ev sahibi Umut Tengü, "Biz gece evde uyurken, büyük bir gürültüyle uyandık. Mahalledekiler de deprem oldu zannetmiş. Dışarı çıktığımızda otobüsü gördük. Çok şükür şoföre bir şey olmamış. Biz otobüsü görür görmez itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık ve itfaiye ekipleri şoförü kurtardı" dedi. Mahalle sakinlerinden Gönül Alyaz (60) ise, "Yatarken bir gümbürtü geldi. Biz deprem oldu zannettik, hemen uyandık. Bu bir değil, iki değil. Her yağmur yağdığında burada kazalar oluyor. Yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

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