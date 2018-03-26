Abdülhamid’in hayatı anlatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen 'Son Cihan Sultanı Ulu Hakan Abdülhamid Han' konferansı büyük ilgi gördü. Konferansa Abdülhamid Han'ın torunu Şehzade Orhan Osmanoğlu ve tarihçi yazar Ahmet Anapalı katıldı. M. Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki konferansta salon hınca hınç doldu. Konferansa Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Üzeyir Sali, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile vatandaşlar katıldı. 'Son Cihan Sultanı Ulu Hakan Abdülhamid Han' adlı konferansta, ulu hakanın hayatı, torunu Orhan Osmanoğlu ve tarihçi Ahmet Anapalı tarafından anlatıldı. Sorulara da cevap veren ikili, Dursunbeyliler'in ilgi ve alakalarından memnun kaldı.

BUGÜN NELER OLDU