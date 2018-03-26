Oğuzhan Özkaya başarıya doymuyor

Türkiye'de bu yıl ilk kez Fikret Yüksel Vakfı aracılığıyla düzenlenen uluslararası robot yarışması olan First Robotics Competition, 10-12 Mart tarihleri arasında Ülker Arena'da gerçekleşti. Bu liseler arası robotik yarışması Türkiye'nin dört bir yanından 53, İtalya'dan da bir takımı ağırladı. Takımlar, yarışma öncesinde tüm Dünya'nın aynı anda öğrendiği oyuna 6 hafta içerisinde robotlarını tasarlayıp inşa ederek hazırladı. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nın robotik takımı Oskef yarışma sonunda şampiyon olmayı başardı. Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye de hak kazanan Oksef, 18-21 Nisan tarihleri arasında Houston'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılacak. Mekotronik teknikeri Anıl Atılay, "5 aydır bu projeyi yürütüyoruz. Bu yarışmada da diğer robotlara oranla daha iyi bir robot yapmıştık. En iyi robot ödülünü de aldık. Bu başarı öğrencilerin başarısıdır. Onlar çalıştı" diye konuştu. Bilişim Teknolojileri öğretmeni Gürkan Lokman, "Öğrencilerimize 3 ay gibi kısa bir sürede yüklü bir eğitim verdik. Onlar da çalıştılar. Azmettiler. Ödüllerini aldılar. Şimdi Amerika'da ülkemizi temsil edeceğiz" dedi. Bilişim Teknolojileri öğretmeni Tolga Orhanoğlu, "Sıralama maçlarına kadar çok iddialı değildik. Sıralama maçlarında iyi dereceler elde ettik. Hayırlısı olsun öğrencilerimiz için" dedi.

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