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Turgutlu ‘Ustaların İzi’nde tiyatro oyunu ile güldü

Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü Tiyatro Topluluğu ve Salihli Belediyesi Tiyatro Topluluğu oyuncuları, yönetmenliğini Alpay Erdoğmuş’un yönettiği ‘Ustaların İzi’nde komedi oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıktı. TUTSO Konferans Salonu’nda sergilenen tiyatro oyununda izleyiciler kahkahalara boğulurken, oyun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 11:53
Turgutlu ‘Ustaların İzi’nde tiyatro oyunu ile güldü

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü Tiyatro Topluluğu ve Salihli Belediyesi Tiyatro Topluluğu birlikteliğiyle 'Ustaların İzi'nde' adlı komedi oyunu sahnelendi. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Konferans Salonu'nda sergilenen oyunda komedi tiyatrolarından derlenen kısa skeçler izleyicinin beğenisini topladı. Oyun sonunda yönetmen Alpay Erdoğmuş'a Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin adına çiçek takdim eden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aylin Askiıngil, oyuncuları gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti. İzleyiciler oyuncuları ayakta alkışlanırken, oyunun her hafta Çarşamba günü saat 20.00'da ücretsiz olarak TUTSO Konferans Salonu'nda sergileneceği belirtildi.

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Turgutlu ‘Ustaların İzi’nde tiyatro oyunu ile güldü
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