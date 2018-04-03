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Aras için havalandı

’da kalp rahatsızlığı olan 2,5 yaşındaki , la İstanbul’a gönderildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:25
Ambulans uçak Aras için havalandı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören 2.5 yaşındaki bebeğin kalp rahatsızlığı nedeniyle ilgili uzman hekimlerce acil tedavisinin yapılması gerektiği bildirildi. 'da tedavinin mümkün olmaması nedeniyle Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyonla irtibata geçildi. Aras bebek için uçak ambulans talep edildi. Aras Çınar Kol bebek için Bakanlık tarafından talebi ivedilikle değerlendirilerek uçak ambulans tahsisi yapıldı. İzmir Adnan Menderes hava limanına karayolu aracılığıyla 112 ambulansı ile nakledilen Aras bebek Bakanlık tarafından gönderilen uçak ambulans ile İstanbul'a sevki sağlandı.

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Ambulans uçak Aras için havalandı
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