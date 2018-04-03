‘Bir Buğday Tanesi’ okuyucu ile buluştu

Her insanın bir şekilde bir yazarlık sıfatının olduğunu ifade eden Tabakoğlu, " Her kez bir şeyler yazabilir veya dile getirebilir. İnsan yaşadığı ortamlarda şartların gerektirdiği biçimde duygu ve düşünceleri aktarabilir. Ben bu açıdan bakıyorum. Yıllar önce duygu ve düşüncelerimi gerek hece ölçülerine uyarak şiir, gerekse felsefi düşünceler doğrultusun da düz yazı olarak kitaplaştırmaya çalıştım. İlk kitabım "Bir Buğday Tanesi" olarak yayıma girdi. Kitabın başlığından da anlaşıldığı gibi yanıma bir miktar buğday tanesi aldım ve bir güvercin yanıma konarak elimden buğday tanelerini almasından esinlenerek yazdığım kitaba bir buğday tanesini başlık olarak seçtim. Yıllar öce rahmetli Cahid Külebi ile bir dostluğumuz ve söyleyişimiz oldu. Öğrencilik yıllarımda Mustafa Ekmekçi ile diyalog içerisindeydim. Emekli olduktan sonra da yazmaya devam ettim" dedi.

Hatay Dörtyol doğumlu olduğunu belirten Tabakoğlu, kitap yazmakla asıl amacının bir kültür mirası olarak eser bırakmak olduğunu ifade ederek, " İnsanlarımız okudukça daha çok bilinçleneceği gibi çevreye bakış açıları değişeceği inancını taşıyorum. Kitapları yazarken bazen saatlerce düşündüğümüz anlar oluyor. Ancak kalem elinde kağıda odaklandığın da bir anda duygu düşüncelerini kağıtta döküyorsun. Zaman içerinde bakıldığında ortaya kendiliğinden bir eser ortaya çıkıyor. Matbaa aşamasında rekabet nedeniyle tanziminde, kapak ve editör bulmada sorunlar yaşanabiliyor. Ben istiyorum ki halkımız kitap okusun ve bilinçlensin. Bu gün halen kitap okuyanlarımız varsa bu daha önce aldıkları eğitim ve alt yapılarına borçludur. Günümüzde kitap okuma oranların da düşüşlerin yaşandığı kaydediliyor. Bu durum çok üzücüdür. Kitap okuma alışkanlıkların kazanılması için gençlerin kitap okumaya teşvik edilmesi gerekir. Temennim tüm halkımızın bilinçlenmesidir. Hangi yazarın kitabı okunacaksa okunsun topluma okuma alışkanlığı kazandırılması için çaba gösterilmelidir. Dileğim silahlar yerine kalemler konuşsun, insanlarımızın yüzünde gülücükler solmasın. Türk halkı olarak misafirperver, çok iyimser ve fedakar bir toplumuz. Okumak ve anlamakla her şeyin aşılacağına inanıyorum. Hiç bir etki altında kalmayarak karşılıksız birbirimize saygı, sevgi duyarak birlik beraberlik içinde olmalıyız" diye konuştu.

"Pavli Köprüsü" ve "Söyleyemediklerim" adlı eserlerinin de yayımda olduğunu ifade eden yazar Ali Tabakoğlu, düzenlenen "Okuyucu- Yazar Buluşması" etkinliğinde yer aldığını belirtti.