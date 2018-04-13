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Vali Güvençer, Başkan Ergün'ü ziyaret etti

Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret ederek, gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:34
Vali Güvençer, Başkan Ergün'ü ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ziyaret etti. Ziyaret öncesi Başkan Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve daire başkanları, Vali Güvençer'i kapıda karşıladı. Başkan Ergün ile birlikte makama geçen Vali Güvençer, "Daha öncede ziyarette bulunmak istemiştim. Nasip bugüneymiş. Böylelikle hem kandilinizi tebrik edeyim hem de cumanızı tebrik edeyim" dedi. Başkanı Cengiz Ergün de yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, Vali Güvençer'in kandilini kutladı. Ziyaret yapılan karşılıklı görüş alışverişi sonrasında sona erdi.

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Vali Güvençer, Başkan Ergün'ü ziyaret etti
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