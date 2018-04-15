Engelli Özkan’ın memuriyet azmi

İzmir'de yüzde 98 bedensel engelli olan, mide tüpüyle beslenen ve gözleriyle kullandığı bilgisayar sayesinde 4 üniversite bitiren SMA hastası Hatice Özkan, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda başarılı olarak memurluk hakkı kazandı. SMA hastası Özkan, "Benim her gün görevimin başında olmam imkansız. Hayalime bu şekilde yaklaşmışken sahip olduğum engeller nedeniyle vazgeçmek istemiyorum. Bir talebim var; görevimi evimde yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın bu konuda benim verdiğim mücadeleye kayıtsız kalmayacağını umut ediyorum" dedi.

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