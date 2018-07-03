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LGS’de başarısını sürdürüyor

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Bilfen LGS’de başarısını sürdürüyor
BILFEN Ortaokullarında başarının tesadüf olmadığı, açıklanan 2018 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarıyla bir kez daha kanıtlandı. Ortaokulları'ndan 3 öğrenci Türkiye birinciliğini elde ederek adlarını zirveye yazdırdı. LGS sonuçlarını değerlendiren Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, "Bilfen Okulları'nda başarı bir gelenektir. Bu yıl ilk kez yapılan ve zorluk derecesi ile son yıllara damgasını vuran sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan 3 öğrencimiz var. Bilfen Çamlıca Ortaokulu, Bilfen Esenşehir Ortaokulu ve Bilfen Halkalı Ortaokulu öğretim gören bu 3 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonluğuna adlarını yazdırdı. Ayrıca mezun olan öğrencilerimizin %90'ı Türkiye'nin %1'lik diliminde yer almaktadır. Uyguladığımız eş zamanlı eğitim sistemimizin bir göstergesi olarak hem İstanbul'da bulunan okullarımızda hem de ortaokullarımızın bulunduğu Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa kampüslerimizde öğrencilerimiz büyük başarı yakaladı. Böylelikle kurduğumuz eğitim sistemimizle başarının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtlamış olduk" dedi.
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Bilfen LGS’de başarısını sürdürüyor
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