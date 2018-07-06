96 yaşındaki hastaya kritik müdahale

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yaşayan 96 yaşındaki Halil Çolaklar, evde tek başına olduğu sırada koltuğa oturmak isterken sendeleyip yere düşünce kalça eklemini kırdı. Acı içinde feryat ederek sesinin duyulmasını sağlayan yaşlı adam ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı zamanda diyaliz hastası da olan Çolaklar, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Düştükten sor çok fazla acı çektiğini belirten Çolaklar, "Sağolsun yoldan geçen iki kişi yardımıma koştu. Diğer komşularımızın da yardımı ile yakınlarıma telefonla ulaştılar. Kalça eklemimin kırıldığını hastanede öğrendim. Ayrıca böbreklerimden rahatsızım. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde hem böbreklerim kontrol altında tutuldu hem de ortopedi ameliyatım sorunsuz gerçekleşti" dedi. Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Asım Taymaz, başarılı bir operasyon gerçekleştirerek hastalarını ayağa kaldırdıklarını belirterek, "Hastamız diyaliz tedavisi görüyordu. Risklerimiz büyük olmasına rağmen operasyonu başarı ile tamamladık" dedi.