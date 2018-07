Elçin Tün Koleji duvarlarını yıktı

BUGÜN NELER OLDU

Eğitim sektöründe 15 yıldır hizmet veren Elçin Tün, "Eğitimi tek çatı altında toplamak" sloganıyla Elçin Tün Eğitim Kurumları'nı hayata geçirdi. Gün içinde okul, dershane, uzun etütler ve sınav arasında yorulan çocukların, tüm enerjileri ile derslerine konsantrasyon sağlayabilmeleri için kolej fikrinin ortaya çıktığını belirten Elçin Tün, kursu okula entegre ederek yeni bir eğitim sistemi yarattıklarını belirtti. Gelenekselleşmiş eğitim sisteminde çizilen 4 duvar arasındaki eğitim kavramını yıktıklarını söyleyen Tün, "Okulumuzunda sınıfların duvarlarını camdan yaptık. Sınıflarımızı üniversite havasında tasarladık. Baktık ki bu farklılıkları uygulayınca sistem bize başarıyı getirdi. Şu anda Elçin Tün Eğitim Kurumları TUBİTAK destekli bir AR-GE okuludur. TUBITAK projeleri bizim AR-GE laboratuvarımızdan çıkar. Her gün en az 3 saat okulumuzda deney yapılır. Bu şekilde her çocuğun özgün bir projesi olur. Bizim için bu çok değerlidir. Türkiye'nin en büyük fizik, kimya ve biyoloji bilim laboratuvarı bizim okulumuzda" dedi. Akademik eğitimleri, uygulamalı eğitimler ile desteklediklerini belirten elçin Tün, "okulumuzda, her çocuk piyano çalıyor çünkü piyano sayısal zekayı destekler. Ayrıca her ders "Yaratıcı Drama" ile desteklenerek öğrenciler özgüven ve başarılar kazanıyor. Bu işin en zor kısmı eğitim kadrosu. Kadromuzu oluştururken yenilikçi düşünceye önem verdik, öğretmenlerimizin yaratıcı, sıra dışı düşüncelerini dinledik. Biz başımıza iş aşan öğretmenler istiyoruz ve gerçekten de dinamik, yenilikçi düşünceyle dolu iyi işler çıkaran efsane bir kadro kurduk. Böylece öğrencilerimizi her alanda sistemimize dahil edecek eğitim halkasını kadromuzla tamamlamış olduk. Aile-öğrenci-eğitim birliği bizim için ayrı bir değer taşımaktadır. Bu yönde öğrencilerimize, ödev okulda yapılır dedik ve, çocuklarımıza "Ailen ile vakit geçir" dedik. Farklı bir yöntem izledik, bir yılı dört eğitim dönemine ayırdık. Yaz tatilinden biraz çalıp dönemler arasına bir haftalık tatiller olarak serpiştirdik. İngilizce eğitimi konusunda doğayı taklit ettik. Çünkü doğanın özü buna dayalıdır. İngilizceyi önce dinliyoruz, sonra da bu duyduklarımızı öğrenip kalıcı hale getiriyoruz. Bu konuda gerçekten iddialıyız" dedi.