Kolej Karataraklı farkını gösteriyor

TAM AKADEMİK EĞİTİM
Fark
yaratma odaklı donanımlı eğitim ve yeniliklere açık öğrenim anlayışı ile İzmir
'de yaklaşık 20 yıldır öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlayan Kolej Karataraklı'nın kurucusu Ertan Karataraklı, üniversiteye hazırlanan gençlere ve okuldaki eğitim sistemine dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli eğitmen kadrosu, öğrencilerin özgürlük alanları, eğitim sisteminde yaşanan güçlük ve yanlışlar, sektördeki okulculuk oynama anlayışından, Kolej Karataraklı'nın öğrencilerinin başarı ve mutluluğuna kadar birçok konuya değindi. İzmir'de bazı özel okulların öğrencilerini sadece özel üniversitelere hazırlama politikasıyla hareket ettiklerini belirten Karataraklı, öğrencileri üniversiteye hazırlanmanın 9. sınıfta başlamasını ve her öğrencinin hedefinin belirlenmesi gerektiğini söyledi. OKUL GİBİ OLMAYAN OKUL
Karataraklı, "Öğrencileri, üniversite sınavına en donanımlı şekilde hazırlamanın esas alınmasıyla birlikte artık genç bireyler olduklarını unutmadan okulda giymeleri gereken formalardan, ders aralarında sosyalleştikleri okul kafesinin bahçe dizaynından, iç mekan aksesuarlarına, ders sınıfların tasarımından fitness salonuna, gitar bateri kursları gibi bireysel hobi ve becerilerini geliştirdikleri sınıflara kadar çok yönlü bir eğitim sistemi ile eğitim veriyoruz. Okulun bahçesine girdiğiniz anda, okul binasının modern ve sanatsal mimarisinin bile 'Okul gibi olmayan okul' projesinin İzmir'de bir ilk olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Kolej Karataraklı'da öğrenciler kendilerini daha özgür, hedefini bilen, belirlediği hedefe sosyalleşme fırsatı da bularak daha istekli ve keyifli hazırlanıyor" diye konuştu.