Türkiye ENEOS yağı çok beğendi

MERKEZİ
Japonya'da bulunan, dünyanın en büyük petrol, enerji ve madencilik şirketlerinden JXTG Nippon Oil & Energy Corporation bünyesinde barındırdığı üstün teknoloji ürünü ENEOS
marka motor yağlarının müşteri bilgilendirme konferansını Fuar Anemon Hotel'de gerçekleştirdi. Konferansta konuşan ENEOS Ege Bölge Distribütörü Korkmazlar Madeni Yağ Sanayi Genel Müdürü Engin Korkmaz, "Türk müşteriler ENEOS'u çok sevdi. Bugün bu salonu dolduran sizlerin bu yoğun ilgisi de bunun en açık göstergesi. Bizler de her türlü ihtiyaç ve kalite arayışında ilk sırada tercih edilen bir markanın Ege Bölgesi'ndeki operasyonlarını yürütmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz" dedi. JX Nippon Oil Energy Europe Limited Avrupa Başkanı Junichi Nakamura ve JX Nippon Oil Energy Europe Limited Avrupa Grup Müdürü Przemek Rybka birer sunum yaparak şirket çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.