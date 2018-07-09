Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Türkiye ENEOS yağı çok beğendi

Türkiye yağı çok beğendi

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Türkiye ENEOS yağı çok beğendi
MERKEZİ Japonya'da bulunan, dünyanın en büyük petrol, enerji ve madencilik şirketlerinden JXTG Nippon Oil & Energy Corporation bünyesinde barındırdığı üstün teknoloji ürünü marka motor yağlarının müşteri bilgilendirme konferansını Fuar Anemon Hotel'de gerçekleştirdi. Konferansta konuşan ENEOS Ege Bölge Distribütörü Korkmazlar Madeni Yağ Sanayi Genel Müdürü Engin Korkmaz, "Türk müşteriler ENEOS'u çok sevdi. Bugün bu salonu dolduran sizlerin bu yoğun ilgisi de bunun en açık göstergesi. Bizler de her türlü ihtiyaç ve kalite arayışında ilk sırada tercih edilen bir markanın Ege Bölgesi'ndeki operasyonlarını yürütmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz" dedi. JX Nippon Oil Energy Europe Limited Avrupa Başkanı Junichi Nakamura ve JX Nippon Oil Energy Europe Limited Avrupa Grup Müdürü Przemek Rybka birer sunum yaparak şirket çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye ENEOS yağı çok beğendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN