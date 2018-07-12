Fırat mezarında rahat uyuyacak

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi
2. Ceza Dairesi, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi
öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu
'nun ölümüyle sonuçlanan öğrenci kavgasına ilişkin "kasten öldürme" iddiasıyla yargılanan Nurullah Semo
'ya verilen cezayı artırdı. Mahkeme, Semo'ya verilen "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onarken, yerel mahkemenin "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından 15 yıl hapisle cezalandırılmasına ilişkin kararını kaldırarak, sanığın "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini kararlaştırdı. Bu karar sonrası Egeli Sabah'a konuşan Fırat Çakıroğlu'nun acılı babası Fuat Mahir Çakıroğlu
, "Adalet yerini buldu. Katil ne yaptıysa cezasını çekecek" dedi. Kararın sevindirici olduğunu söyleyen baba Fuat Mahir Çakıroğlu, "Doğru karar verildi. Nurullah Semo isimli sanık mahkemede bildiklerini anlatmıyor. Sessiz kalıyor. Tüm ısrarlarımıza rağmen olayın detaylarını anlatmadı. Adalet yerini buldu. Ölünceye kadar peşindeyiz. Fırat, artık mezarında daha rahat uyuyacak. İçimiz rahat etti. Aslan gibi evladımızı iki tane pislik katletti" diye konuştu. Zorlu süreçte kendilerine destek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'a ve MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'e teşekkür eder baba Çakıroğlu, "Allah onlardan razı olsun. Zor süreçte hep yanımızda oldular. Bu işi takip ettiler. Bu işlere girdiğimizde sağ sol çatışması diye lanse edildi. Sonra terör örgütü PKK
'nın işi olduğu tespit edildi. Benim şu an 1000 tane evladım var. Sağ olsun herkes beni arıyor. Destek oluyor. O dönemin rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ve güvenlik görevlilerine de dava açtık. Onlar da cezasını çekecek. Bu iş tamamen planlı olan bir olay. O günün güvenliği, rektörü de bu işe yol açtı" şeklinde konuştu. Çakıroğlu ailesinin avukatlarından Banu Seda Akyüz ise İzmir
Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı olumlu bulduklarını dile getirerek, "Biz İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi
'ndeki yargılama boyunca sanığın terörist olduğunu söylüyorduk. İstinaf mahkemesi bu kararıyla bizim söylediklerimizi tescillemiş oldu" ifadelerini kullandı.