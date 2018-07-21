Ucuz diyerek yemek firması seçilmemeli

Geçtiğimiz günlerde Aliağa'da bir işletmede 2 bin 100 işçinin yediği yemekten zehirlenip hastanelik olmasının ardından önceki gün de Manisa
Şehzadeler İlçesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada 104 işçinin yedikleri öğlen yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırılınca tüm dikkatler yemek şirketlerine çevrildi. Gıda Mühendisleri Odası İzmir
Şube Başkanı Uğur Toprak, benzer sıkıntıların yaşanmaması için alınması gereken önlemleri Egeli Sabah'a anlattı. İş yerlerinde, okullarda, hastanelerde kimi zaman sadece tek öğün kimi zamansa günün tüm öğünleri için toplu yemek hizmeti alımı yapıldığını hatırlatan Toprak, "Bu kurumlar kimi zaman yemeklerini kendileri yapıp sunmakta kimi zamansa bu konuda çalışan firmalardan hizmet almaktadır. Ancak bu hizmeti sadece kar amacı olarak gören, maliyetleri düşürmek adına kaliteyi ve halk sağlığını hiçe sayan, gıda mühendisi çalıştırmaktan kaçınan firmaların olması sebebiyle özellikle son günlerde gıda zehirlenme
si vakalarında çok ciddi artış meydana gelmektedir. Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için güvenli gıda tüketmek tüm insanların hakkıdır" dedi. HIJYEN ÖNEMLI
Gıdaların güvenli şekilde tüketildiği takdirde bin sıkıntı yaşanmayacağının altını çizen Toprak, "Bir gıdanın görünüş, kıvam, koku ve/veya tadında tüketici tarafından kabul edilemeyecek şekilde meydana gelen değişiklikler gıdanın bozulmuş olduğunu gösterir. Toplu yemek sektöründe özellikle taşıma hizmetlerde yaz aylarındaki sıcaklık artışı nedeniyle mikrobiyal bozulmaların oluşma riski bu gıdaların üretim, taşıma ve sunum basamaklarına daha dikkat edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Gıda zehirlenmesinden şüphelenildiği durumlarda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Maliyeti düşürmek için sadece düşük fiyatı veren firmanın tercih edilmesinden vazgeçilmelidir" diye konuştu.