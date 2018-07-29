Uzunkaya FETÖ’nün korkulu rüyası oldu

FETÖ'nün ilk mağdurlarından olan Celal Uzunkaya
(60) Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) başına getirildi. Uzunkaya, İzmir
Emniyet Müdürü olduğu dönemde, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikasta giden darbecilere İzmir'den gönderdiği özel harekat polisleriyle koyan isimdi. Uzunkaya 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece İzmir Valiliği'nde oluşturulan kriz masasında, emniyet birimlerini koordine ederek darbecilerin kentte harekete geçmesini engelledi. Darbe girişiminin olduğu gece Erdoğan ile iki kez de görüşen Uzunkaya, İzmir'de 2.5 sene görev yaptı.
EMNIYETTE TEMIZLIK
2009'da Personel Daire Başkanı olduğu dönemde, FETÖ'nün kumpasına maruz kalan ve FETÖ'cü savcılar tarafından 4 yılı çalınan Uzunkaya, 12 Şubat 2014'te İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandıktan sonra emniyette ciddi bir FETÖ temizliği yaptı. Uzunkaya, İzmir Emniyeti Müdürlüğü'nde görev yapan ve FETÖ'cü olduğunu tespit ettiği 926 polisi açığa aldı. 12 bin emniyet personelinin bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğü'nde toplam personelin yaklaşık yüzde 8'ini açığa alarak büyük bir FETÖ temizliğini imza attı.
ÖNEMLI OPERASYONLAR
Uzunkaya, İzmir'de kente yönelik 7 bombalı terör saldırısını önlemeyi başardı. Temmuz 2015'te Gaziemir'de emniyet ekipleri minibüs içerisinde G.S'nin sırt çantasında 12 kilo C4 patlayıcı ele geçirdi. 10 Kasım 2015'te Diyarbakır kırsalından gelen PKK terör örgütü üyesi Ahin kod adlı İ.E, toprağa gömülü 17 kilogram plastik patlayıcı C4, 10 adet el bombası ve bir adet telefon tetikleme düzeneği çıkartırken suçüstü yakalandı. 28 Mart 2016'da MLKP terör örgütü mensuplarının Buca'daki hücre evine düzenlenen operasyonda biri kadın 3 terörist, bol miktarda TATP olarak adlandırılan tahrip gücü yüksek patlayıcı, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve sahte kimliklerle yakalandı. Nisan 2016'da İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda büyük bir bombalı eylem hazırlığı yapan MLKP üyesi 3 kişi yakalandı. Mayıs 2016'da ise Basmane'de yunus timlerinin şüphe üzerine durdurdukları 35 DA 3754 plakalı otomobilin bagajından giysilerin altına gizlenmiş halde 2'si Çin yapımı 3 el bombası, gece görüş dürbünü, tabancalara ait susturucu, fünye, bomba düzeneği, bombanın zaman ayarlayıcıları bulundu. 10 Kasım 2016'da Hatay
'daki hücre evinde PKK'nın dağ kadrosunda yer alan Kendal Demir gözaltına alındı. Öğrenci evi görünümündeki hücre evinde, 10 kg C4 patlayıcı, bombayı infilak ettirmek için iki uzaktan kumanda, 5 elektrikli fünye, 2 kalaşnikof tüfek ile 8 el bombası ele geçirildi. Öte yandan 3 kişinin katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz, Uzunkaya döneminde İzmir'in Menderes İlçesi'nde bir minibüste yakalandı.