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’de stoper avı

Stoper arayışını sürdüren , , veya Naldo’yu kadrosuna katmak istiyor

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Göztepe’de stoper avı
Sezon hazırlıklarını 'da yaptığı kampla sürdüren bir yandan da takviye çalışmalarına devam ediyor. Son olarak 'dan kanat oyuncusu 'e imza attıran sarı-kırmızılılar stoper arayışlarını hızlandırdı. Göz- Göz daha önce görüşme yaptığı Kasımpaşalı Nijeryalı oyuncu ve 'nın Sport Club do Recife takımında top koşturan 'i tekrar gündemine alırken, temsilcisi Espanyol'un savunmacısı Naldo'yu da listesine ekledi. Başkan 'in Naldo'nun şartlarını araştırdığı ve en kısa zamanda Espanyol yetkilileriyle masaya oturmak istediği öğrenildi. Stoper'in yanı sıra santrfor ve orta saha alacak Göztepe, dünyaca ünlü yıldız Mario Gomez ile görüşmelerine devam ediyor. Öte yandan Göztepe, Hollanda'da oynadığı üçüncü hazırlık maçında Union Saint Gilloise ile 1-1 berabere kaldı.
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Göztepe’de stoper avı
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