Göztepe’de stoper avı

Sezon
hazırlıklarını Hollanda
'da yaptığı kampla sürdüren Göztepe
bir yandan da takviye çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Galatasaray
'dan kanat oyuncusu Yasin Öztekin
'e imza attıran sarı-kırmızılılar stoper arayışlarını hızlandırdı. Göz- Göz daha önce görüşme yaptığı Kasımpaşalı Nijeryalı oyuncu Kenneth Omeruo
ve Brezilya
'nın Sport Club do Recife takımında top koşturan Ronaldo Alves
'i tekrar gündemine alırken, İspanya
temsilcisi Espanyol'un savunmacısı Naldo'yu da listesine ekledi. Başkan Mehmet Sepil
'in Naldo'nun şartlarını araştırdığı ve en kısa zamanda Espanyol yetkilileriyle masaya oturmak istediği öğrenildi. Stoper'in yanı sıra santrfor ve orta saha alacak Göztepe, dünyaca ünlü yıldız Mario Gomez ile görüşmelerine devam ediyor. Öte yandan Göztepe, Hollanda'da oynadığı üçüncü hazırlık maçında Union Saint Gilloise ile 1-1 berabere kaldı.