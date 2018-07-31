Salıh Omurtak tamam sırada 13 mahalle var

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
, Karabağlar'da kentsel dönüşüm
ve İmar Barışı konusunda Salih Omurtak Mahallesi
'ne müjdeli haber verirken, sıradaki 13 mahallenin imar planlarının da ivedilikle hazırlanacağını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez
Çankırı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İzmir ziyaretleri kapsamında Karabağlar'da yapılan kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum ile birlikte kentsel dönüşüm alanını incelediklerini belirten Bölünmez Çankırı, "Salih Omurtak Mahallesi'nde imar planlarının çıkacağını daha önce son Başbakanımız Binali Yıldırım
ifade etmişti. Bakanımız da aynı doğrultuda gerekenlerin yapılacağını bir kez daha dile getirdi. Salih Omurtak Mahallesi'nden sonra geri kalan 13 tane daha mahallenin planları da ivedilikle yapılacak. Karabağlar'ın kentsel dönüşüm noktasında gerekenler yapılacak" diye konuştu.