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Salıh Omurtak tamam sırada 13 mahalle var

AK , Karabağlar’ın ’ne müjdesi verdi

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Salıh Omurtak tamam sırada 13 mahalle var
AK , Karabağlar'da ve İmar Barışı konusunda 'ne müjdeli haber verirken, sıradaki 13 mahallenin imar planlarının da ivedilikle hazırlanacağını söyledi. Çankırı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İzmir ziyaretleri kapsamında Karabağlar'da yapılan kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum ile birlikte kentsel dönüşüm alanını incelediklerini belirten Bölünmez Çankırı, "Salih Omurtak Mahallesi'nde imar planlarının çıkacağını daha önce son Başbakanımız ifade etmişti. Bakanımız da aynı doğrultuda gerekenlerin yapılacağını bir kez daha dile getirdi. Salih Omurtak Mahallesi'nden sonra geri kalan 13 tane daha mahallenin planları da ivedilikle yapılacak. Karabağlar'ın kentsel dönüşüm noktasında gerekenler yapılacak" diye konuştu.
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Salıh Omurtak tamam sırada 13 mahalle var
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