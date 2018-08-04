Star Rafineri ham petrol startı verdi

Türkiye
'de
6.3 milyar dolarla özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan Star Rafineri
'de ham petrol
işlenmesine başlandı. Star Rafineri'ye ilk ham petrol gemisi Azerbaycan
'dan geldi. Ham petrol işlenmesine geçilmesi ve test işlemlerine başlanması dolayısıyla Aliağa'daki tesiste tören düzenlendi. Socar Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, buradaki konuşmasında, Socar'ın Türkiye'ye 19 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi. Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceklerini belirten Gahramanov, "Bizim dış yatırım stratejisinde en önemli ülke Türkiye'dir. Hükümetin desteği olmasaydı bunları gerçekleştiremezdik" dedi. Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter ise, "Geçtiğimiz günlerde ilk meşalemizi ateşledik. Bir hafta önce dizel gemisi geldi. Bugünden itibaren rafineriyi devreye alma faaliyetlerine başlıyoruz. Ekim ayına kadar tüm rafinerideki üretim birimlerini birer birer devreye alacağız. İnşallah yılın son çeyreğinde Star devreye girerek ürettiği tüm ürünleri kullanıcıların hizmete sunmuş olacak" dedi. Konuşmaların ardından Absheron isimli gemiyle Azerbaycan'dan getirilen 80 bin ton ham petrol, işlenmek üzere rafineriye alındı. Rafineride yıllık 1.6 milyon ton nafta, 1.6 milyon ton jet yakıtı, 4.8 milyon ton ultra düşük kükürtlü dizel, 700 bin ton petrokok, 420 bin ton karışık ksilen, 480 bin ton reformat ve 160 bin ton kükürt üretilecek.