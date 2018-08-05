Efes’te 8 bin 500 yıllık yolculuk

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en eski turizm noktalarından biri olan Efes, 8 bin 500 senelik geçmişiyle her yıl farklı coğrafyalardan 2.5 milyon turiste ev sahipliği yapıyor. İnsanlığın ortak mirası olduğu 2015 yılında tescillenerek UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Efes, ziyaretçilerine, milattan önce 6 bin 500 yılından bu yana biriktirdiği kültürel mirası sunuyor. Efes'in miras alanı, milattan önce 3. yüzyılda kurulan antik kenti ve Çukuriçi Höyük, Ayasuluk Tepesi ve Meryem Ana Evi'ni kapsıyor.burada başladıEfes'in Hristiyanlık için çok kıymetli sayıldığını belirten Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Bölgenin hem inanç hem de antik kent yapılarına ilişkin çok kıymetli eserlere sahip, alanda ilk kazı çalışmalarının 1863 yılından başladı. Dolayısıyla arkeoloji tarihi açısından da son derece önemli bir örnek oluşturuyor. Bölgenin ziyaretçi potansiyeli yıllık 2.5 milyon civarında. Ziyaretçilerin farklı yapıları var. Buraya dünyanın bütün coğrafyalarından turist geliyor" diye konuştu.