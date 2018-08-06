Jel implant ile sağlığına kavuştu Göz tansiyonu nedeniyle tek gözü görmeyen Ziya Aykanat (80), diğer gözünü de kaybetmek üzereyken Prof. Dr. Başer’e başvurdu. Jel implant tedavisi yapılan Aykanat, sağlığına kavuştu

Giriş Tarihi: 6.8.2018