Jel implant ile sağlığına kavuştu

Türkiye'nin alanında söz sahibi önemli göz doktorlarından Prof. Dr. Esin Başer göz sinirlerini tahrip eden göz tansiyonu (Glokom) hastalığının cerrahisinde, yeni bir yöntem olan jel implant tedavisini başarıyla uyguluyor. ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulanan yöntem, sağladığı avantajlar sayesinde Türkiye'de de tercih edilmeye başlandı. Göz tansiyonu nedeniyle tek gözünü kaybeden 83 yaşındaki Ziya Aykanat, gören diğer gözünün tedavisi için Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nden İzmir
'e geldi. Özel Karşıyaka Göz Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Aykanat, büyük bir memnuniyetle Bandırma'ya döndü. Yakınlarının yardımı ile internetten yaptıkları araştırmayla Prof. Dr. Esin Başer'i bulduklarını anlatan Aykanat, "İnternetten doktor hanımı bulduk. Araştırdık, jel implant konusunda başarılı olduğunu gördük. Randevu aldık ve İzmir'e geldik. Balıkesir'de yalnız yaşıyorum. Gören tek gözümü kaybetme durumum vardı. Ameliyattan sonra sağlığıma kavuştum" diye konuştu.
BAŞARI ORANI YÜKSEK
Jel implantın standart göz tansiyonu ameliyatlarına göre çok daha kısa sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Esin Başer, "Normal göz tansiyonu ameliyatlarına oranla çok daha kısa sürede, dikiş kullanılmadan gerçekleştirilen ve ameliyat riski düşük olan bir yöntem. İyileşme süreci daha hızlı ve günlük hayata dönüş çok daha çabuk oluyor. Eğer katarakt da varsa jel implant ve katarakt ameliyatlarını tek seansta birlikte yapabiliyoruz" dedi. Bu yöntem ile göze yaklaşık bir saç teli kalınlığında, kollajen türevi yapıda çok küçük bir implant yerleştirildiğini belirten Prof. Dr. Başer, "Bu yumuşak jel implant korneada kendiliğinden kapanan çok küçük bir kesiden özel enjektörü vasıtasıyla göze yerleştiriliyor. Operasyon yaklaşık 15 dakika sürüyor ve yüksek oranda başarı sağlanıyor" dedi.