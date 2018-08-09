Kefe yaylası ile turizm canlanacak

Denizli'de
alternatif turizm
potansiyelini çeşitlendirme kapsamında yeniden düzenleme yapılan Kefe Yaylası
, turizme kazandırıldı. Denizli Büyükşehir
Belediyesi, kentin turizm potansiyelini çeşitlendirme ve alternatif turizmi geliştirme kapsamında Serinhisar'a bağlı Yatağan Mahallesi'nde bulunan Kefe Yaylası'nda geçen yıl başlattığı çalışmaları tamamladı. Yatağan'daki bin 100 metre rakımlı yaylada, vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere restoran, kasap, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, çamaşırhane ile 250 çadır kapasiteli kamp alanı oluşturuldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin turizm potansiyelini çeşitlendirmek adına sürdürdükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Denizli Kayak Merkezi gibi alternatif turizme Kefe Yaylası'nı da dahil ettiklerini belirtti. Zolan, "Kefe Yaylası, Denizli'de yayla kültürü ve turizminin merkez noktalarından biri. Yaylalarımız Denizlimizin kültürü. Bu değerlerimize değer katmak, yaylalarımızı insanlarımızla buluşturmak için yatırımlar yaptık" dedi.