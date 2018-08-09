Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kefe yaylası ile turizm canlanacak

ile canlanacak

Denizli’de yenilenen açıldı. Başkan Zolan, “Kefe Yaylası, yayla inin merkezi olacak” dedi

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Kefe yaylası ile turizm canlanacak
Denizli'de alternatif potansiyelini çeşitlendirme kapsamında yeniden düzenleme yapılan , turizme kazandırıldı. Belediyesi, kentin turizm potansiyelini çeşitlendirme ve alternatif turizmi geliştirme kapsamında Serinhisar'a bağlı Yatağan Mahallesi'nde bulunan Kefe Yaylası'nda geçen yıl başlattığı çalışmaları tamamladı. Yatağan'daki bin 100 metre rakımlı yaylada, vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere restoran, kasap, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, çamaşırhane ile 250 çadır kapasiteli kamp alanı oluşturuldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin turizm potansiyelini çeşitlendirmek adına sürdürdükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Denizli Kayak Merkezi gibi alternatif turizme Kefe Yaylası'nı da dahil ettiklerini belirtti. Zolan, "Kefe Yaylası, Denizli'de yayla kültürü ve turizminin merkez noktalarından biri. Yaylalarımız Denizlimizin kültürü. Bu değerlerimize değer katmak, yaylalarımızı insanlarımızla buluşturmak için yatırımlar yaptık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kefe yaylası ile turizm canlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN