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Bakterilere karşı çığır açacak buluş

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Bakterilere karşı çığır açacak buluş
(İEÜ) bakterilere karşı yeni antibiyotikler geliştirilmesi için bir çalışma başlatarak yeni bir döneme girildi. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca, TÜBİ- TAK 3501 proje desteğiyle daha önce E.coli bakterisinin DNA'sında keşfettikleri anahtar yapının görevlerini ortaya çıkaracağını belirtti. Doluca, "E.coli bakterisinde 26 anahtar var. Henüz bunların hepsinin çalışma prensipleri bilinmiyor. Genlerin çalışmasını kontrol edebildiğini düşünüyoruz. Bakterilere karşı yeni antibiyotik geliştirme çalışmalarına ışık olabilecek" diye konuştu.
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Bakterilere karşı çığır açacak buluş
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