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İnşaat’tan estetik konutlar

’e değer katan projeleri ile dikkat çeken İnşaat, konutlarında doğayı düşünerek hareket ediyor. Firma sahibi , “İzmirlilere güvenli yaşam vadediyoruz” diyor

ERAY ARPAŞİN Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
FİYAP İnşaat’tan estetik konutlar
ÖNCELİK GÜVENLİK
İNŞAAT sektöründe gelişen teknolojileri takip ederek, fonksiyonel ve estetik çözümler üreten İnşaat, birbirinden güzel ve değişik projeleriyle dikkat çekiyor. 1994 yılında mimar Fisun Kayhan ve İnşaat Mühendisi tarafından kurulan FİYAP İnşaat, özellikle Narlıdere'de bulunan , MynarLife ve MyNar Villa projeleriyle fark yaratıyor. FİYAP Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kayhan, "Doğayı düşünerek inşa ettiğimiz yapılarımızda öncelikli olarak güvenli yaşam sunuyoruz" dedi.

TEKNOLOJİ ODAKLI
MİMAR Pınar Kayhan ise, ilk olarak Narlıdere'de rezedence olarak tamamlanan HaneLife projesi hakkında bilgi verdi. Kayhan, "Narlıdere'de yer alan lüks ve butik nitelikteki dört yola cephe, deniz manzaralı 28 daire, 2 dükkandan oluşmaktadır. 28 dairede 4+1, 3+1, 2+1, 5+1 ve 4+1 dubleks den oluşan toplam 8 farklı çözümleme yer almaktadır. 7/24 kontrollü araç ve yaya girişi, güvenlik personeli, kamera güvenlik sistemi, parmak izi kontrollü daire giriş kapılarının yanı sıra teknoloji odaklı sistemler ile donatılmıştır" dedi.

'CUMBA'YA GÖNDERME
KARABAĞLAR'DA 17 kat 74 daireden oluşacak en önemli özelliğinin olduğunu belirten Kayhan, "İzmir Karabağlar MynarLife konut projemizde hedefimiz kente ve kentliye yabancı olmayan, İzmir imgeleri barındıran, bir yüksek yapı yapmaktır. Bu doğrultaki projemizde mimarlığın iletişim kurma ve anlam aktarma özelliği sayesinde yüksek yapının mimarisinde modern anlamda 'cumba'ya gönderme yapılarak tarihi İzmir evleri ile bağ kurulması amaçlanmıştır" şeklinde konuştu.
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