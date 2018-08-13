FİYAP İnşaat’tan estetik konutlar

ÖNCELİK GÜVENLİK
İNŞAAT
sektöründe gelişen teknolojileri takip ederek, fonksiyonel ve estetik çözümler üreten FİYAP
İnşaat, birbirinden güzel ve değişik projeleriyle dikkat çekiyor. 1994 yılında mimar Fisun Kayhan ve İnşaat Mühendisi İbrahim Kayhan
tarafından kurulan FİYAP İnşaat, özellikle İzmir
Narlıdere'de bulunan HaneLife
, MynarLife ve MyNar Villa projeleriyle fark yaratıyor. FİYAP Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kayhan, "Doğayı düşünerek inşa ettiğimiz yapılarımızda öncelikli olarak güvenli yaşam sunuyoruz" dedi. TEKNOLOJİ ODAKLI
MİMAR
Pınar Kayhan ise, ilk olarak Narlıdere'de rezedence olarak tamamlanan HaneLife projesi hakkında bilgi verdi. Kayhan, "Narlıdere'de yer alan lüks ve butik nitelikteki dört yola cephe, deniz manzaralı HaneLife projemiz
28 daire, 2 dükkandan oluşmaktadır. 28 dairede 4+1, 3+1, 2+1, 5+1 ve 4+1 dubleks den oluşan toplam 8 farklı çözümleme yer almaktadır. 7/24 kontrollü araç ve yaya girişi, güvenlik personeli, kamera güvenlik sistemi, parmak izi kontrollü daire giriş kapılarının yanı sıra teknoloji odaklı sistemler ile donatılmıştır" dedi. 'CUMBA'YA GÖNDERME
KARABAĞLAR'DA
17 kat 74 daireden oluşacak MynarLife konut projesinin
en önemli özelliğinin Cumba
olduğunu belirten Kayhan, "İzmir Karabağlar MynarLife konut projemizde hedefimiz kente ve kentliye yabancı olmayan, İzmir imgeleri barındıran, bir yüksek yapı yapmaktır. Bu doğrultaki projemizde mimarlığın iletişim kurma ve anlam aktarma özelliği sayesinde yüksek yapının mimarisinde modern anlamda 'cumba'ya gönderme yapılarak tarihi İzmir evleri ile bağ kurulması amaçlanmıştır" şeklinde konuştu.