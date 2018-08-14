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Tramvay durağı iptal edilmeli

Mühendisler: Büyükşehir, “Gazi Bulvarı’nda tek ağaç kesilmeden tramvay hattının geçirilmesi” planını sağlıklı şekilde uygulamadı

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Tramvay durağı iptal edilmeli
İZMIR Orman Mühendisleri Odası, Gazi Bulvarı'ndaki ağaçların tramvay çalışmaları sırasında zarar gördüğünü ifade etti. Orman Mühendisleri Odası Şubesi, Gazi Bulvarı'nda tramvay hattında kalan çınarların fiziki yapılarına dair teknik inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından görüşlerini açıklayan Oda, çeşitli eleştirilerini paylaştı. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Tek ağaç kesilmeden hattın geçirilmesi' planının sağlıklı şekilde uygulanmadığı belirtildi. Tramvayın taşıt yolundan geçirilmesi alternatifi varken, orta refüjün güzergah olarak seçildiğini anımsatan Orman Mühendisleri Odası, bu tür güzergahlarda hattın geçirilmesi sırasında yapılan kazı ve zeminin stabilleştirmesi çalışmalarında birçok çınar ağacının köklerinin zarar gördüğünü ifade etti. Oda, bu ağaçlardan yaklaşık 10 tanesinin fırtına veya şiddetli rüzgarda yıkılma tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Önerilerini de sıralayan Oda, açıklamasında Gazi Bulvarı'nda tramvay ile aynı güzergahı paylaşan çınarlardan 10 tanesinin acilen tepe taçlarının küçültülmesi gerektiğine yer verdi. Yine kök- sak dengesi bozulmuş ağaçların güvenlik açısından durak içinden kaldırılması ya da durağın iptal edilmesi gerektiği kaydedildi.
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Tramvay durağı iptal edilmeli
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