Denizli’de hava taksi başlıyor

Denizli
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Pamukkale ve çeşitli yerlerde 2003 yılından bu yana yamaç paraşütüyle bin saatten fazla uçuş yapan Mali Müşavir Hüseyin Ümit Ercan, yaklaşık 4 yıl uğraşarak aldığı eğitimlerin ardından 'çok hafif hava aracı pilotu' lisansı almayı başardı. Ercan, daha sonra ticari uçuş yapabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Avrupa'dan 2 gyrocopter hafif ticari aracı satın alarak, Denizli'ye getirdi. Ardından Pamukkale yolunda bir arazi kiralayarak, piste çevirdi. Ercan'ın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru kabul edildi. Türkiye'de ilk kez '001 seri numara' ile ticari uçuş ruhsatı aldı. Bütün işlemlerini tamamlayan Ercan, bir havacılık şirketiyle birlikte kendi firmasını kurarak uçuşlara başladı. HAVACILIĞA KATKI
Hava araçlarının turizm bölgesi Pamukkale'ye canlılık getireceğini belirten Denizlili girişimci Hüseyin Ümit Ercan, "Turizme katkı koymak amacıyla hafif ticari araçlarla havacılık faaliyetine başladık. Bölgemize gelen turistlerin antik şehirleri ve travertenleri havadan görmesini sağlıyoruz. Havada 2.5 saat kalabildiği için hava taksi olarak da kullanıyoruz. İsteyen yolcularımızı bagajsız şekilde, çevre illere ya da havaalanlarına taşıyabiliyoruz. Hava araçları bölgemizdeki gençlerin havacılığa adım atmasına da katkısı olacaktır" dedi.