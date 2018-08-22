Ülkü Grup’tan ‘milli” hamle

ÜLKÜ
Grup Yönetim Kurulu Baskanı Ümit Ülkü, ABD'nin ambargosuyla baslayan krize ragmen büyümesini sürdürüyor. Perakende zincir magazaları, züccaciye, elektrikli küçük ev aletleri, beyaz esya ve mobilya ile sektörün lideri olan Ülkü Grup
, Istanbul'da 2 bin metrekarelik alanda yeni subesini açtı. Izmir'de de Eylül ayı itibari ile Gaziemir'de 6 bin metrekarelik yeni yerine tasınacak olan Ülkü Grup, bünyesinde kurdugu Hanzade markasıyla da ihracat
ın yeni yıldızı olacak. Istanbul'da açılan showroom ile dünyaya Hanzade markasını tanıtmayı ve ihracat hacmine katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getiren Ümit Ülkü, Ülkü Grup olarak kabına sıgamadıklarını belirterek kriz anında yapılan yatırımla Türkiye
'ye döviz kazandırmayı da hedeflediklerini vurguladı.