Ailelerin tercihi Akkum Beach

İZMIR'IN Seferihisar İlçesi'ndeki Akkum Beach Club, Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatili fırsat bilen tatilcilerin akınına uğruyor. Egeli Sabah'a konuşan Akkum Beach Clup Müdürü Mustafa Ulu, "Akkum Beach Club Niyazioğlu Anonim Şirketi'ne ait bir kuruluş. 500 kişilik bir plaj. Hafta sonları çok yoğun oluyoruz. 9 günlük Kurban tatili boyunca çok yoğunuz. Genellikle ailelere hitap ediyoruz. Çocuklu aileler ve çiftler plajımızı tercih ediyor. Bekar almıyoruz. Mutfak konusunda çok iddialıyız. Barımız var. Denizimiz var. Plajımız kum. Deniz suyu cam gibi. Çok temiz. Genelde deniz dalgasız oluyor. Müşterilerimiz dalgasız denizde rahat bir şekilde yüzebiliyor. Burası Seferihisar'ın en meşhur bir plajı. Karşımızda belediye halk plajı bulunuyor" diye konuştu. Plaja girmek için ödenen ücrete bir içecğin dahil olduğun belirten Mustafa Ulu, "Sezonu mayıs ayında açıyoruz. Ekim ayında kapatıyoruz. 6 ay boyunca açığız. Sabah 08.30'da açıyoruz. Akşam saat 20.00'da kapatıyoruz. Sadece yemek ve kahvaltı için bile plajımıza gelenler var. Hafta içi otoparkımız ücretsiz" şeklinde konuştu.

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