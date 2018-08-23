Protez bacağıyla engelleri aşıyor

İzmirli Kardelen Yılmaz'ın (15) sağ bacağı doğuştan olmamasına karşın cesareti, çalışkanlığı ve protezi ile başarılı bir sporcu oldu. Dünyaya gözlerini 2003 yılında açan Kardelen, protez için 5 ameliyat oldu ve uzayan boyuyla birlikte sık sık değiştirilmesi gereken protezine uyum sağlamaya çalıştı. Eğitim ve sosyal yaşamını ameliyat süreci dışında aralıksız sürdüren Kardelen, okçuluk sporuyla ilgilenmeye başladı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin takımına girdi. Okçulukta Türkiye üçüncülüğü, Ege Bölgesi birinciliği gibi birçok derece elde eden genç sporcu, çelik protezine takılan bakışlara aldırmaksızın çalışmaya devam etti, tekerlekli sandalye ile dans etmek istedi ve bir sosyal sorumluluk projesi olan Whellchair Project'te yer aldı. Son olarak da buz patenlerini giyen Kardelen, engeline takılmadan piste çıktı ve buz üstünde yürümeye başladı. Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Kardelen, kemik eksikliği nedeniyle küçüklüğünden bu yana çok kez ameliyat olduğunu, küçük sorunların düzeltildiğini ama protezsiz yürüyemediğini ifade etti. Ailesinin kendisini iki yaş büyük ağabeyinden hiç ayırmadığını, bu nedenle özgüvenli yetiştiğini belirten genç sporcu, "Ağabeyimle futbol da oynadım, duvarlara da tırmandım. Bu da işe yaradı, 'Ben kimseden farklı değilim' inancı yerleşti. Spor aktivitelerine büyük ilgi duyuyorum. Ailemin desteğiyle 6 yıl önce okçuluğa başladım. Önceleri ellerim ve parmaklarım yara oldu yine de vazgeçmedim. Son olarak buz patenine merak saldım. Protez bacak kullandığım için sokakta yürürken bile tuhaf karşılanıyor, insanlar dönüp bakıyorlar. Engellilerin içindeki korkuyu toplum yerleştiriyor. Buna karşı çıkmak bizim içimizde başlıyor. Başkasını düşüncesiyle hareket etmez kendimiz için yaşarsak daha mutlu, daha başarılı oluruz" dedi.

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