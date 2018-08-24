Rujumu ve allığımı sürmeden çıkmam

İZMİR'İN
asayişini sağlamanın ağır bir yük olduğunu belirten Okur
, "İzmir
'in 11 tane merkez ilçesi var. O ilçe müdürleri ile birlikte yürütüyoruz. 20 tane bürom var benim. İzmir halkının huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın sorunlarını da çözmeye çalışıyoruz. Zor ama zevkle yaptığım bir iş. Aile olunca o size yük olarak gelmiyor. Sadece iş ile bitmiyor. Özel hayatlarına da müdahale ediyorum" dedi. İşe giderken sabah rujunu ve allığımı sürmeden çıkmadığını söyleyen Okur, "Ama gün içinde makyajımı tazelemem. Annem o konuda bana kızar" dedi.