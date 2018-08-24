Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Rujumu ve allığımı sürmeden çıkmam

Rujumu ve allığımı sürmeden çıkmam

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Rujumu ve allığımı sürmeden çıkmam
İZMİR'İN asayişini sağlamanın ağır bir yük olduğunu belirten , "'in 11 tane merkez ilçesi var. O ilçe müdürleri ile birlikte yürütüyoruz. 20 tane bürom var benim. İzmir halkının huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın sorunlarını da çözmeye çalışıyoruz. Zor ama zevkle yaptığım bir iş. Aile olunca o size yük olarak gelmiyor. Sadece iş ile bitmiyor. Özel hayatlarına da müdahale ediyorum" dedi. İşe giderken sabah rujunu ve allığımı sürmeden çıkmadığını söyleyen Okur, "Ama gün içinde makyajımı tazelemem. Annem o konuda bana kızar" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rujumu ve allığımı sürmeden çıkmam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN