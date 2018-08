Balkan’dan raflara

BUGÜN NELER OLDU

adamı Halil Durmaz'ın 1991 yılında kurmuş olduğu Balkan Süt ve Süt Ürünleri , bugün İzmir 'in Torbalı ilçesinde yer alan 20 bin metrekarelik kapalı alanda süt ve süt ürünleri imal ediyor. Aylık 15 bin ton, senelik 180 bin ton süt işleme kapasiteli tesisten çıkan " Balkan Çiftlik " markası, Balkan ürünlerinden ayrı olarak farklı etiket ve ambalaj tasarımıyla dikkatleri çekiyor. İzmir çevresinde faaliyet gösteren üretim çiftlikleri ile çiftçilerden toplanan günlük 400 ton süt, sofralarımıza süt, yoğurt, ayran, tereyağı, kaymak ve peynir çeşitleri olarak geri dönüyor. Şirketin ikinci kuşağı olan Berkay Durmaz , senelerdir Balkan markası olarak tüketiciyle buluşan üretimlerine, Balkan Çiftlik adıyla yeni bir marka kazandırdı. Üretim ve imalattaki her aşamayı yakından takip ettiklerini belirten Durmaz, "Çiftçi Ayşe Teyze, Mustafa Amca, Halil Ağa, Ege'nin mevsimine göre taze otlarıyla beslenmiş Sarıkızın, Beneklinin, Aykızın sütünü sağdığı gibi her gün bize getirir. Biz de vitaminlerini kaybetmeden, zararlı mikroorganizmalardan ayırmak üzere tamamen kapalı sistem pastörize tesisimizde el değmeden pastörize edip paketleyerek sizlere sunarız. Hiçbir katkı maddesi içermeyen doğal pastörize sütümüzü kaynatmadan içebilir, evinizde yoğurt yapmak için kullanabilirsiniz" dedi.