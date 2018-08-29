Alsancak Stadı’nda tribünler tamamlandı

TÜRK futbol tarihinde önemli yeri olan, milli lig başladığında ilk maçın yapıldığı, ilk golün atıldığı İzmir Alsancak
Stadı'nı yeniden yapma çalışmaları hızla sürdürülüyor. Alsancak Stadı'nın geçen yılın nisan ayında yapılan ihalesini 54 milyon 880 bin lira bedelle alan Metro Mühendislik, kaba inşaatı büyük ölçüde bitirdi. Hızla yükselen tribünlerin kaba inşaatı, beton bloklarının yerleştirilmesiyle tamamlandı. Stadın, idari bina ve tribünlerin tamamlandığı görüldü. Stadın tribünleri ve idari bina, tek çatıyla kaplanacak. Deplasman taraftarları için kale arkası tribünü yapılacak. Stadyumda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 loca, basın toplantı ve çalışma alanları, protokol alanları, yemeiçme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak. KABASI BİTTİ
Stadın kaba inşaatının bitmiş durumda olduğuu belirten İZVAK Başkanı Ali Erten, "Küçük bazı ilaveler kaldı. Tribünlerin basamakları da tamamlandı. Şu anda dış çelik konstrüksiyonun montajı da devam ediyor. Bir iki ay içinde tamamlanmış olacak. Sezonun ikinci yarısına yetiştirilmesi için hem bakanlığımız, hem de inşaatı yapan müteahhit firma, herkes dört elle işine sarılmış durumda" dedi.