Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Atakan’ın sevinci pahalıya patladı

’ın sevinci pahalıya patladı

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Atakan’ın sevinci pahalıya patladı

TRANSFER döneminde Denizlispor'dan Altınordu'ya gelen 19 yaşındaki Hüseyin Üner, 1. Lig'in 4. haftasında eski takımına karşı mücadele etti. Sahanın en iyileri arasına ismini yazdıran genç yetenek Altınordu'nun attığı 4 golde de pay sahibi oldu. Ancak Atakan'ın attığı golün ardından Denizlispor tribünleri önündeki abartılı sevinci pahalıya patladı. Yazılı açıklama yapan Altınordu Başkanı , Atakan'ın terbiyesizlik yaptığını belirterek 3 maç kadro dışı bırakıldığını belirtti. Açıklamanın devamında Özkan, "Atakan, hayat sınavından ikmale kaldı" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atakan’ın sevinci pahalıya patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN