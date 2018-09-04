Atakan’ın sevinci pahalıya patladı

TRANSFER döneminde Denizlispor'dan Altınordu'ya gelen 19 yaşındaki Hüseyin atakan Üner, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında eski takımına karşı mücadele etti. Sahanın en iyileri arasına ismini yazdıran genç yetenek Altınordu'nun attığı 4 golde de pay sahibi oldu. Ancak Atakan'ın attığı golün ardından Denizlispor tribünleri önündeki abartılı sevinci pahalıya patladı. Yazılı açıklama yapan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Atakan'ın terbiyesizlik yaptığını belirterek 3 maç kadro dışı bırakıldığını belirtti. Açıklamanın devamında Özkan, "Atakan, hayat sınavından ikmale kaldı" dedi.

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