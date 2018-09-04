Temiz körfez için tarihi adım atıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında başlanan ve kamuoyunda "Büyük Körfez Projesi" olarak adlandırılan 'İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi'nde büyük önem taşıyan tarama çalışmaları başladı. Büyükşehir, körfezin kuzey aksında bir sirkülasyon kanalı oluşturulması ve taranan malzemeler ile iki adet doğal yaşam adası yapımı ile ilgili proje çalışmasına devam ederken, TCDD Genel Müdürlüğü de körfezin güney aksında yaklaşma kanalı oluşturulması için tarama çalışmalarına start verdi. İzmir Alsancak Limanı'na yeni nesil gemilerin yanaşmasına ve limanın kapasitesinin artırılmasına imkân verecek projeye göre, şu an 150 metre genişlik ve ortalama eksi 11 metre derinlikte olan yaklaşma kanalının 250 metreye genişletilmesi ve eksi 14 metre derinleştirilmesi öngörülüyor. Liman Yaklaşım Kanalı'nın uzunluğu yaklaşık 12 kilometre olacak. Proje kapsamında ayrıca 22 ve 23 nolu rıhtımların iyileştirilmesi, 2. Kısım konteyner molü inşası planlanıyor.

GEMİLER GELEBİLECEK

Projenin tamamlanmasıyla İzmir Limanı'nın kapasitesinin artırılması ve yeni nesil gemilere hizmet verilmesi hedefleniyor. Limanın ekonomik değerinin artırılması ve ana liman olma statüsüne kavuşturulması, İzmir Körfezi'nde su kalitesinin iyileşmesi, sucul/karasal ekolojik kalitenin korunmasını ve iyileştirilmesi, ekolojik çeşitliliğinin ve değerin artırılması, İzmir'in deniz ve liman şehri kimliğinin güçlendirilmesi de diğer hedefler arasında yer alıyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, "Büyük Körfez Projesi, hem ekonomik hem ekolojik dönüşüm projesi. Yaklaşma kanalı taraması, liman yatırımları ve yeni ekipman alımı sayesinde Egeli ihracatçılarımızın ve denizcilerimizin rekabet gücü artacaktır" dedi.

KLEOPATRA HAVUZU'NDA GÜZELLEŞİYORLAR

Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'de M.S. 60 yılında depremle oluşan ve Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın da banyo yaptığı rivayet edilen Kleopatra Havuzu, yerli ve yabancı turistlerle çeşitli hastalıklara şifa arayanlardan yoğun ilgi görüyor. Havuzun içinde yer alan tarihi eserlerin arasında yüzen ve fotoğraf çektiren turistler, şifalı sıcak suyun içinde uzun süre kalıyor. Günde yaklaşık 2 bin kişinin girdiği antik havuzda turistler, tarihin içinde yüzmenin tadını çıkarıyor. Kleopatra havuzuna Manisa'dan geldiğini söyleyen İsmail Özcan, "Suyu soğuk zannediyordum ancak sıcakmış. Tarihi eserlerin içinde yüzmek çok değişik bir duygu. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım" dedi. Kızı Emine Gül Özcan ise, "Kleopatra antik termal havuzu ilgimi çekti, gezmek istedim. Bu sıcak havada su biraz daha soğuk olsa daha güzel olurdu. Suyun rengi çok güzel, memnun kaldım" diye konuştu. Havuzu çok etkileyici bulduğunu belirten Hollandalı turist John Nolet, "Suyun sıcaklığı 35 derece. Burası gerçek bir cennet" dedi. Laura Nolet, "Çok olağandışı bir yer ve çok sevdim" diye konuştu.