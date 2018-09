Bitirin artık bu koku kâbusunu

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz ay Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinde, dışkı ağırlıklı çamur kitlesinin depolandığı havuzlarda çıkan yangın sonucu kente yayılan pis koku şimdi de yerini lağım kokusuna bıraktı. Özellikle gece belli bir saatten sonra iç körfezden kente yayılan ağır lağım kokusu, şehrin üzerine kabus gibi çöktü. Kentin her yerinden hissedilebilen koku, sıcak yaz gecelerinde biraz olsun serinleyebilmek için kendisini balkona atan vatandaşların adeta korkulu rüyası haline geldi. İzmir linin sosyal medya üzerinden paylaştığı tepki mesajları her geçen gün artarken İzmir Büyükşehir'in kokunun kaynağı konusunda sessizliğini koruması tartışmaları da beraberinde getirdi.Vatandaşlar Büyükşehir'e bağlı Hemşehri İletişim Merkezini sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tuttu. Kokunun artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirten İzmirliler büyükşehir belediyesinden soruna bir an önce çözüm getirmesini istedi. İzmir geneline yayılan lağım kokusunun kaynağı tam olarak belirlenemezken kokunun kaynağına ilişkin iddialar da gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Büyükşehir tarafından 2000 yılında devreye sokulan Büyük Kanal Projesi'nin en önemli ayağını oluşturan Çiğli'deki atık su arıtma tesisinde geçtiğimiz haftalarda problem yaşandı. Tesis, meydana gelen arıza nedeniyle tam randımanlı çalıştırılamayınca bu sefer kenti çevreleyen ve arıtma tesisine pompalar aracılığı ile atık su taşıyan kolektörlerdeki lağım suları, sisteme zarar vermesin diye özellikle gece yarısından sonra yağışlı havalarda olduğu gibi arıtılmadan sistemin sigortası niteliğindeki bacalar aracılığı ile denize verilmeye başlandı. Bu da rüzgarın etkisi ile yayılan kokunun kentin üzerine kabus gibi çökmesine neden oldu. Özellikle Üçkuyularda, hava eğitim komutanlığı önünden denize yapılan deşarj da bunun bir kanıtı olarak gösterildi. Diğer bir iddia ise bilim çevrelerinden geldi. Egeli Sabah'ın ulaştığı uzmanlar, körfezde yapılan ölçümlerde evsel atık kaynaklı kirliliği gösteren fekal koliform değerlerinde bir artış gözlenmediğine dikkat çekti. Böyle bir arıza olması halinde değerlerin doğal olarak yüksek çıkması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, koku probleminin hava sıcaklığına bağlı olarak iç körfezde birincil üretim yapan fito planktonlardan kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Uzmanlar hava sıcaklığına bağlı olarak fito planktonların aşırı derecede çoğalıp daha sonra öldüklerini belirterek, "Ölen bu planktonlar organik olduğu için deniz tarafından parçalanıyor. Bu parçalanma ve çürüme esnasında da ortaya bir koku çıkıyor. Körfezden kente yayılan kokunun kaynağı bu olabilir" diye konuştu.Yeter artık biri de çıksın açıklasın nedir bu kokunun sebebi diye. Koca yaz geçti bu kokuyu gideremediniz.Uykumda birden lağım çukuruna düştüm gibi bir hisle uyandım. Sabah sabah nefes alınamaz düzeyde lağım ve kükürt kokusu ile ciğerlerimiz doldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir aydan uzun süredir verdiğim dilekçeye cevap vermedi. Nedenini bilmedikleri için cevap veremiyorlarsa o kadar mühendis ne iş yapıyor derler adama. Sade vatandaş olarak size söyleyim. Arıtma tesisleriniz yeterli kapasitede değil, körfez kirleniyor ve siz hiç bir temizlik çalışması yapmadığınız gibi İzmir'in tüm foseptiği körfeze boşaltılıyor. Biz İzmir'de özgürce, demokratça ve eşitçe yaşamak adına vurdumduymaz, iş bilmez, çözüm üretmez Belediye anlayışı ile insanca muamele görmüyoruz...Sabah sabah İzmir yine efsane kokuyor. Resmen bu yaz hayatımdan bu iğrenç koku sayesinde 10 yıl çaldı. İşe giderken bir gün nefesimi tutup öleceğim sonunda. @izmirhim @izmirbldİzmir kaç haftadır bütün şehri saran lağım kokusu sizi hiç rahatsiz etmiyormu acaba ? Seçimler yaklaşırken bunları unutmamak gerek. Elbet bir karşılığı olacaktır bu insanlara verdiğiniz kötü koku hizmetinin.Her yaz aynı koku özellikle geceden sabaha kadar lağım bok kokusu. Tüm İzmir kokudan şikayetçi ama belediye oralı değil.Volkan Gökçe: Evin içine kadar sindi koku. Sanki tuvalete degil de evin ıcıne sıçıyormuşuz gibi kokuyor. Sorunu çözün.