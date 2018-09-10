İzmır’de yabancı turıst sayısı çoğaldı

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) özel yönetim raporlarının 52. sayısında İzmir turizminin 2018'in Ağustos ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir'e 2018'in Ocak-Ağustos döneminde gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.7 arttı. Büyümesini sürdüren İzmir turizmi yılın ilk sekiz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 35.3 arttırırken yerli ziyaretçi sayısı da yüzde 3 artış gösterdi. İzmir turizmi 2018 Ocak-Ağustos döneminde 753 bin 576'sı yabancı, 473 bin 714'ü vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 227 bin 290 ziyaretçi ağırladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, kente sekiz aylık dönemde gelen yabancı ziyaretçi sayısının son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. İşler, "İzmir turizmi, 2015'te rakamın yüzde 89'unu yakalamayı başardı. Kruvaziyer canlanabilseydi, 2015 rakamlarını yakalamamız, hatta geçmemiz işten bile değildi. Kruvaziyer canlanırsa, 2019'da rekor düzeyde yabancı ziyaretçi ağırlayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

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